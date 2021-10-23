متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 23 أكتوبر ..

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مدنين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة واحدة وتواصل تسجيل اصابات في صفوف التلاميذ



سجلت ولاية مدنين حالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا" لمسن ارتفع بموجبها العدد الجملي للوفيات النتاجمة عن الوباء الى 1153 حالة وفاة، إلى جانب رصد 28 اصابة محلية جديدة نصفها بمعتمدية جربة ميدون واغلبها في صفوف التلاميذ، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

ويرتفع بموجب الإصابات الجديدة عدد الاصابات الجملية في صفوف التلاميذ الى 137 اصابة منها 133 اصابة بمعتمدية ميدون بعدة مؤسسات تربوية واصابتين اثنتين بجرجيس، واصابتين اثنتين لاخوين من معتمدية سيدي مخلوف ويدرسان بمؤسسات تربوية بمدنين الجنوبية.

وجاءت بقية الاصابات بعدد 10 اصابات بمعتمدية حومة السوق واصابة وبذلك ارتفع اجمالي الاصابات المحلية الى 32806 اصابات .

وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي لاعدادية سدويكش التي اغلقت بسبب تسجيل عدة اصابات بها، تقرر ان استناف الدروس بها يوم الاثنين المقبل الا ان قسمين سيظلان مغلقين بسبب اكتشاف اصابات بفيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ المنتمين اليهما بعد غلق المؤسسة، مع تواصل غلق بعض الاقسام في 4 مؤسسات تربوية اخرى بمعتمدية ميدون، وفق نفس المصدر.

وسجلت الجهة 16 حالة شفاء جديدة منها 11 حالة شفاء بميدون وحالتي شفاء بكل من جرجيس وحومة السوق وحالة شفاء بمدنين الجنوبية وارتفع بذلك العدد الجملي لحالات الشفاء الى 31580 حالة شفاء.





الكاف-كوفيد19: تسجيل إصابتين إضافيتين بالوباء مع عدم رصد أية حالة وفاة جديدة



تراجع وباء "كورونا" في ولاية الكاف، اليوم السبت، إلى أدنى المستويات وذلك بعد الإعلان عن نتائج 44 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 23 اكتوبر والتي أظهرت اصابتين جديدتين بعدوى بالفيروس مع عدم أية حالة وفاة جديدة.

ويظهر التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" المستجد في ولاية الكاف انخفاض كل من عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 14 مصابا منهم 07 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، وعدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 25 حالة.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19 ألفا و628 إصابة منها 19 ألفا و603 حالات تعاف اي بنسبة شفاء مرتفعة جدا، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 690 شخصا.

وإذ تسجل الادارة الجهوية للصحة بالكاف هذا التحسن الملحوظ في الحالة الصحية، فإنها تؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالبروتوكول الصحي في مختلف عناصره وذلك حفاظا على سلامة الجميع ولكسر حلقة العدوى بالفيروس ومنع انتشاره من جديد في الجهة.



