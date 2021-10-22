اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية تدعم المركز الاجتماعي التربوي السند بسيدي ثابت

في بادرة تهدف الى مزيد تشجيع الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية على تعاطي النشاط الرياضي والبدني كوسيلة لادماج هذه الفئة في الحياة العامة، ادى المكتب التنفيذي للجنة الوطنية البارلمبية التونسية مرفوقا بالقائمين على شؤون الادارة الفنية باللجنة زيارة للمركز الاجتماعي التربوي السند بسيدي ثابت شكلت فرصة لبحث سبل دعم هذا المركز من حيث المستلزمات الرياضية وانتقاء بعض المواهب بغرض تمكينها من الالتحاق بجمعيات رياضية.



واشار محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية الى ان هذه الزيارة تندرج في اطار سعي اللجنة الدائم الى الاطلاع على ظروف المراكز التي تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة خصوصا في علاقة بتعاطي النشاط الرياضي معاضدة لجهود الدولة في هذا المجال باعتبار الدور الهام الذي تلعبه الرياضة في كسر عزلة هذه الشريحة الاجتماعية.



واضاف ان اللجنة تولت خلال هذه الزيارة تزويد المركز بتجهيزات ومعدات رياضية في عدد من الاختصاصات البارلمبية على غرار البوتشيا والتايكواندو والعاب القوى وبارابادمينتون بما من شانه ان يساعد ابناء المركز على تعاطي النشاط الرياضي في ظروف ملائمة تمكنهم من تفجير طاقاتهم مبينا في هذا السياق ان الادارة الفنية للجنة بالتنسيق مع الجامعات الوطنية الاعضاء ستتولى انتقاء مجموعة من المواهب لالحاقها بعدد من الجمعيات على ان تتكفل اللجنة بكافة بمصاريف الانخراط والتامين وتوفير المستلزمات الرياضية الضرورية.



واوضح انه تم بهذه المناسبة ايضا عقد جلسة عمل مع مدير المركز نزار السالمي لبحث سبل تطوير الاختصاصات الرياضية البارالمبية بالمركز ودعم مجهودات الاطر الفنية والتربوية في مجال صقل المواهب وتنمية قدراتهم الرياضية في اتجاه تكوين ابطال قادرين على التالق.



