متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 22 أكتوبر ..

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مدنين: ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ بمعتمدية جربة ميدون الى 125 اصابة



ارتفعت الاصابات بفيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ بمعتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين، الى 125 اصابة منذ يوم 7 أكتوبر الجاري، تاريخ تسجيل اولى الاصابات لدى التلاميذ، الى غاية يوم امس الخميس.

وقد تم رصد 16 حالة مؤكدة في صفوف التلاميذ من بين 18 اصابة بهذه المعتمدية، وذلك في اطار عمليات تقصي حول فيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، ل(وات) مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وقد أسفرت هذه الاصابات، عن غلق 4 اقسام توزعت بعدد قسم في كل من معهد ميدون، وقسم اخر بمعهد سدويكش، وقسم باعدادية اولاد عمر ، وقسم آخر بالمدرسة الابتدائية بني معقل، الى جانب تواصل غلق اعدادية سدويكش التي تم يوم امس رصد 10 اصابات بها.

وسجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 22 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"، منها 18 اصابة بمعتمدية جربة ميدون، 16 اصابة في صفوف التلاميذ، فيما توزعت بقية الاصابات بين حومة السوق باصابتين (02)، وإصابة واحدة بكل من مدنين الشمالية وجرجيس، ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة الى 32778 اصابة.

في المقابل، ارتفعت حالات الشفاء الى 31564 حالة، بتسجيل 31 حالة شفاء جديدة، منها 26 حالة بميدون، و3 بمدنين الشمالية، وحالة شفاء واحدة بكل من بن قردان وحومة السوق.

وتطورت حالات الوفاة الى 1152 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة لمسنين اثنين.



