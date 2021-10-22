رابطة الابطال الافريقية - النجم يسعى الى ضمان التاهل الى دور المجموعات وباداء مقنع

وات - يسعى النجم الساحلي الى حجز تذكرة العبور الى دور المجموعات لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم عندما يستضيف غدا فريق الجيش الرواندي بملعب مصطفى بن جنات (س 14) في اطار اياب الدور التمهيدي الثاني.



ولئن تبدو المهمة في متناول فريق جوهرة الساحل بعد انتهاء حوار الذهاب بالتعادل الايجابي (1-1) فان الجماهير لا تنتظر الفوز والترشح فحسب بل انها تطالب ايضا بتقديم اداء راق يكون في مستوى تطلعات كامل عائلة الفريق في هذا الموسم الجديد ويقيم الدليل على ان زملاء ياسين الشيخاوي قادرون على التنافس بكل قوة على كاس رابطة الابطال الافريقية بالخصوص.



وخلفت نتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراة الذهاب ردود افعال مختلفة فرغم ايجابيتها فان الانتقادات طالت المدرب لسعد الدريدي من قبل فئة من الاحباء باعتبار وان الفريق لم يقنع في طريقة لعبه حسب رايهم وكان بامكانه حسم الترشح منذ مباراة كيغالي فيما راى البعض الاخر ان الفريق حقق المطلوب في اول مباراة رسمية له في الموسم وان المردود سيتحسن في قادم المقابلات.



وينتظر ان يدخل الاطار الفني بعض التعديلات على التشكيلة الاساسية وكذلك الخطة التكتيكية خاصة وانه في حاجة للتهديف للترشح وحتى يقدم الفريق اداء متناغما ومتجانسا يتماشى مع الرصيد البشري المتوفر الذي اعتبره جل الملاحظين بالافضل حاليا على المستوى المحلي.





واذا كان النجم الساحلي يتفوق على منافسه من حيث الخبرة بالمنافسات القارية فان الاحتياط منه يبقى ضروريا في لقاء الغد ذلك ان الجيش الرواندي اظهر في لقاء الذهاب امكانيات محترمة من خلال الاعتماد على التمريرات القصيرة وسيعمل غدا على اللعب دون ضغوطات من اجل احداث المفاجاة والتاهل الى دور المجموعات التي يعد انجازا كبيرا بالنسبة اليه.



وحرص الاطار الفني حال العودة من العاصمة الرواندية كيغالي على اعداد العدة لمباراة الغد من اجل تدارك النقائص التي لاحت في صفوف الفريق بالتوازي مع دراسة طريقة لعب المنافس حتى يتمكن زملاء الطيب مزيان من تحقيق فوز مقنع الذي من شانه ان يدخل الطمانينة في قلوب الاحباء ويمنح الفريق شحنة معنوية هامة قبل ايام قليلة من خوض مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وسيدير اللقاء، الذي سيقام دون حضور الجمهور، الحكم الغامبي باكاري غاساما بمساعدة مواطنيه عمر دربوي ومصطفى بوجانغ.



