سليانة: الإحتفاظ بعون بريد بعد إستيلائه على أموال حريفة متوفية بمعتمدية برقو

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 10:09قراءة: 0 د, 37 ث
وات - إحتفظ أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني ببرقو من ولاية سليانة أمس الخميس، وبعد إستشارة النيابة العمومية، بعون بريد بعد إستيلائه على أموال حريفة متوفية بمعتمدية برقو، وفق مصدر أمني مسؤول

وأضاف ذات المصدر صباح اليوم الجمعة في تصريح ل(وات) أن الوحدات المذكورة باشرت أمس الخميس قضية عدلية مفادها الإستيلاء على أموال عمومية من قبل موظف عمومي والمشاركة في ذلك، إثر توفر معلومات تؤكد أن أحد الأشخاص قام بعملية سحب مبلغ مالي قدره 2 ألاف و600 دينار من دفتر إدخار لامراة متوفية منذ جوان 2021

وأشار إلى أنه وبعد فتح محضر بحث في الغرض تم التأكد من عملية سحب النقود بتاريخ 19 أكتوبر الجاري من دفتر إدخار الحريفة المتوفية، لافتا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية، كما انه بإستنطاق المشتبه فيه(عون البريد) إعترف بما نسب إليه.

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