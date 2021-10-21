المنستير: تأخير النظر في قضية إضرام النار بالسجن المدني بالمنستير يوم 15 جانفي 2011 إلى 25 ديسمبر القادم

وات - قرّرت الدائرة الجنائية الاستئنافية بالمنستير تأخير النظر في القضية المتعلقة بإضرام النار بالسجن المدني بالمنستير في 15 جانفي من سنة 2011 إلى جلسة 25 ديسمبر 2021 استجابة لطلب لسان الدفاع والمكلف العام بنزاعات الدولة، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح، اليوم الخميس، لـ"وات".



وكان قد صدر حكم جنائي ابتدائي في هذه القضية يقضي بسجن المتهم الرئيسي في اضرام النار مدّة 30 سنة مع النفاذ العاجل، وسجن بقية الأشخاص المتورطين بمن فيهم مدير السجن المدني آنذاك مدّة 3 سنوات من أجل القتل والجرح بسبب التقصير.



وشهد السجن المدني بالمنستير في 15 جانفي 2011 عملية اضرام نار ترتّب عنها وفاة 49 شخصا من المساجين وإصابة عدد آخر بحروق، وتورّط في هذه العملية أحد المساجين ومدير السجن آنذاك وعدد من الأعوان، حسب ذات المصدر.



