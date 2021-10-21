اتحاد بن قردان: غياب صديق الماجري عن مباراة نهضة بركان

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 14:29قراءة: 0 د, 51 ث
وات - أكد ياسين عبيد الكاتب العام المساعد للاتحاد الرياضي ببن ڨردان غياب المدافع صديق الماجري عن مباراة نهضة بركان المغربي في اطار اياب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، مبينا أنّ اللاعب يعاني من اصابة كان قد تعرّض لها في وقت سابق ولن يكون حاضرا مع زملائه في المغرب.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الفريق سيشد الرحال مساء اليوم الخميس الى المغرب، من مطار تونس قرطاج الدولي، ببعثة تضم 30 فردا بين لاعبيين واطار فني ومسيرين.

وكشف أنّ اللاعبين يحدوهم عزم كبير على تقديم مقابلة طيبة يوم الاحد تليق بسمعة النادي، مبينا في ذات السياق أنّ الفريق سيجاري اللقاء دون ضغط مقارنة بنهضة بركان الذي اعتبره فريقا محترما.

يذكر أنّ اتحاد بن قردان كان قد انهزم في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بنتجية 0-1 أحرزه اللاعب يوسف الفحلي في الدقيقة 9.

كما تجدر الاشارة الى أنّ الاتّحاد الرياضي ببنقردان وصل إلى الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي اثر تجاوزه لفريق الشرطة النيجري بعد الفوز ذهابا (3-1) والخسارة ايابا (1-0).

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