القصرين : فتح بحث من أجل شبهة استغلال موظف عمومي في بلدية الزهور  لمنصبه للإضرار بالإدارة وتحقيق فائدة غير قانونية

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 19:03قراءة: 0 د, 24 ث
وات - أذنت ، النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين ، اليوم الإربعاء، بفتح بحث لدى فرقة الشرطة العدلية بالقصرين من أجل شبهة استغلال موظف عمومي في بلدية الزهور لمنصبه للإضرار بالإدارة وتحقيق فائدة غير قانونية عبر إسناد رخص أكشاك وفق ما أكّده الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي.

وذكر النويوي في تصريح ل(وات) أنه تم فتح البحث المذكور من أجل التثبت من قانونية رخص الأكشاك المذكورة خاصة وأنه ثبت بالتحريات أنه هناك رخص مسندة بصفة المحاباة لدى أشخاص معينين.

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