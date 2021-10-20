وحدات الحرس تحبط 12 عملية هجرة سرية وتقبض على 203 أشخاص بينهم منظمو عمليات "هجرة "

أحبطت وحدات الحرس الوطني بعدد من مناطق البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12 عملية هجرة غير نظامية وألقت القبض على 203 بين مهاجرين ومنظمي عمليات هجرة سرية، وفق معطيات نشرتها وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في بلاغ.



فقد ضبطت وحدات الحرس الوطني بصفاقس، أمس الثلاثاء، ستة أشخاص "كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا، وحجزت لديهم وسيلة كانوا يستغلونها في تنقلاتهم، وفق ذات المصدر.



وتمكنت وحدات الحرس الوطني ببحري الشمال، في ذات اليوم، من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وضبط 17 مجتازا. وحجزت لديهم مركبا بحريا مجهّزا بمحركين بحريين.



وتمكن أعوان مركز الحرس البحري بغنوش من ولاية قابس من الاحتفاظ بشخصين من أجل "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة".



وفي نفس الإطار، تمكنت أحبطت وحدات الحرس الوطني بسواحل اللواتة والعطايا والعوابد والمهدية خمسعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وألقت القبض على 138 شخصا يحملون جنسيات دول افريقية مختلفة (جنوب الصحراء).



بدورها، ألقت وحدات الحرس الوطني بالمهدية، الثلاثاء، القبض على شخص رفقة زوجته و33 شخصا من جنسيات دول افريقية مختلفة "كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا. وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية وكمية من البنزين.



وتمكن أعوان مركز الحرس البحري بالكرنيش، في نفس اليوم، من القبض على شخص من أجل "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة"



وضبطت وحدات الحرس الوطني بالمهدية شخصين مفتش عنهما من أجل "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة".



كما تمكنت وحدات الحرس الوطني بالمنستير من ضبط شخصين "كانا يعتزمان اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا". وحجزت لديهما مركبا بحريا.







