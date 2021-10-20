دقاش:  الدورة الثانية  مهرجان الواحة للفنن التشكيلي

تنظم دار الثقافة بدقاش من ولاية توزر الدورة الثانية لمهرجان الواحة للفن التشكيلي أيام 22 و23 و24 أكتوبر الجاري.

وسعت إدارة دار الثقافة الى تنويع محتوى هذه التظاهرة وتطويرها مقارنة مع الدورة التأسيسية وخاصة الانفتاح اكثر على الفضاء العام بالجهة وتحديدا الواحة احدى ابرز ميزات الجهة بما توفره من مصدر الهام للفنانين والتشكيليين.



إشارة انطلاق هذه التظاهرة ستكون من احدى الضيعات المثالية بواحة دقاش حيث ينتظم معرض للفنون التشكيليين لفناني الجهة وآخر للجمعيات ومجموعة من الورشات الفنّية (ورشة الخط العربي وورشة النحت وورشة التزويق وورشة النقش على خشب النخيل).

اثر ذلك يكون الموعد مع عرض فلكلوري من تراث الجهة وعرض للباس التقليدي.



وفي الفترة المسائية تمت برمجة حلقة نقاش حول موضوع " توظيف التراث الطبيعي والفن التشكيلي الواحة نموذجا " يليها عرض لإنتاج الورشات لليوم الأول.



في اليوم الموالي تنطلق الفعاليات بافتتاح معرض الاعمال التشكيلية بدار الثقافة واخر للورشات (ورشة الحفر على اللوح وورشة الخط العربي)، ثم رسم جدارية على حائط المعهد الثانوي 2 مارس 1934 بدقاش يؤمنها الفنان المولدي بوخريص الى جانب مواصلة نشاط الورشات.

ويسدل الستار على هذه التظاهرة يوم الاحد 24 أكتوبر بتنظيم معرض لأعمال الورشات وتكريم المشاركين.



