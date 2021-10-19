صفاقس : الدورة التاسيسية لمهرجان المالوف لليافعين من 22 الى 24 اكتوبر الجاري بفندق الحدادين وسط المدينة العتيقة

تنطلق الدورة التأسيسية لمهرجان المالوف لليافعين يوم 22 أكتوبر الجاري لتتواصل إلى غاية 24 من الشهر نفسه، وذلك بتنظيم من جمعية مهرجان الأصيل للموسيقى المغاربية بالتعاون مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس وإدارة فندق الحدادين بالجهة.



وقد تم خلال ندوة صحفية، انعقدت مساء اليوم الثلاثاء، بمقر أكاديمية صفاقس للمالوف وسط المدينة العتيقة بصفاقس، لتسليط الضوء عن هذا المشروع الثقافي الجديد، الكشف على ان الدورة التأسيسية لمهرجان المالوف لليافعين التي تعد بادرة أولى لمدينة صفاقس، سيتم تاثيثها ب6 عروض موسيقية في نمط المالوف والطبوع التونسية يقدمها يافعون من أكاديمية صفاقس للمالوف، تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات وذلك بفندق الحدادين وسط المدينة العتيقة بصفاقس.



وسيتم افتتاح الدورة الأولى لمهرجان المالوف لليافعين يوم 22 أكتوبر الجاري، بعرض لفرقة أكاديمية صفاقس للمالوف لتختتم يوم 24 أكتوبر بعرض لفرقة نوى بالقيروان.



وبين الافتتاح والاختتام، سيكون عشاق نمط المالوف والطبوع التونسية على موعد مع عروض موسيقية أخرى ستؤمنها كل من فرقة شباب الموسيقى بالمنستير وفرقة المعهد العالي للموسيقى بصفاقس ونادي خميس ترنان للمالوف ببنزرت وفرقة المعهد العمومي للموسيقى والرقص بصفاقس.



وقد أعرب المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس، مهذب القرفي، في تدخله خلال الندوة عن اعتزازه وفخره بهذا المولود الثقافي الجديد الذي يهتم

بتربية الناشئة على نمط المالوف التونسي الذي أصبح مهددا بالاندثار وكذلك المحافظة على هذا الموروث الثقافي الموسيقي عبر التلاقح بين الماضي والحاضر وانقاذ الهوية التونسية وذاكرتها الموسيقية من الاتلاف.



من جهتها، أكدت رئيسة جمعية مهرجان الأصيل للموسيقى المغاربية، عايدة زحاف، انه سيتم العمل على دعم هذا المولود الثقافي الجديد بجهة صفاقس والاول على المستوى الوطني من خلال توسيع دائرته حتى يصبح في الدورة القادمة مهرجانا مغاربيا للمالوف موجها لليافعين.



وتم خلال هذه الندوة الصحفية الاستماع إلى عرض حصري للقرص "مالوف كيدز" وهو انتاج فني يتمثل في آداء مجموعة من الاطفال واليافعن باكادمية صفاقس للمالوف لموشحات في نمط المالوف والطبوع التونسية، سيتم توزيعه على كل المدارس الابتدائية مجانا .



