بطولة الرابطة الاولى : تعيينات مباريات الجولة الثانية

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 16:45قراءة: 0 د, 48 ث
في ما يلي تعيين مباريات الجولىة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور على النحو الاتي دون حضور الجمهور :

المجموعة الاولى
السبت 23 اكتوبر 2021
ملعب احمد البصيري ببنزرت (س 14 و30 دق)
النادي البنزرتي - امل حمام سوسة
الملعب البلدي بسليمان (س 14 30 دق)
نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين

الاربعاء 27 اكتوبر 2021
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي
الخميس 28 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالمتلوي (س 14 و30ق)
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان

المجموعة الثانية
السبت 23 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالشابة (س 14 و30 دق)
هلال الشابة - الترجي الجرجيسي

الاحد 24 اكتوبر 2021
ملعب خواجة بالمهدية (س 14 و 30 دق)
مستقبل الرجيش - الاتحاد المنستيري
ملعب باجة (س 14 و30 دق)
الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان

الخميس 28 اكتوبر 2021
ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14 و30 دق)
النجم الساحلي - النادي الافريقي


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234517



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 | 13 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:06 17:39 15:11 12:11 06:30 05:04
Babnet
18°
Babnet22°Babnet% 77:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1826°-1729°-1927°-2022°-19
  • Avoirs en devises
    21581,1

  • (19 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28765 DT        1$ =2,83291 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 oct)   2028,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن