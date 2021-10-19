بطولة الرابطة الاولى : تعيينات مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيين مباريات الجولىة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور على النحو الاتي دون حضور الجمهور :
المجموعة الاولى
السبت 23 اكتوبر 2021
ملعب احمد البصيري ببنزرت (س 14 و30 دق)
النادي البنزرتي - امل حمام سوسة
الملعب البلدي بسليمان (س 14 30 دق)
نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين
الاربعاء 27 اكتوبر 2021
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي
الخميس 28 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالمتلوي (س 14 و30ق)
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان
المجموعة الثانية
السبت 23 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالشابة (س 14 و30 دق)
هلال الشابة - الترجي الجرجيسي
الاحد 24 اكتوبر 2021
ملعب خواجة بالمهدية (س 14 و 30 دق)
مستقبل الرجيش - الاتحاد المنستيري
ملعب باجة (س 14 و30 دق)
الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان
الخميس 28 اكتوبر 2021
ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14 و30 دق)
النجم الساحلي - النادي الافريقي
المجموعة الاولى
السبت 23 اكتوبر 2021
ملعب احمد البصيري ببنزرت (س 14 و30 دق)
النادي البنزرتي - امل حمام سوسة
الملعب البلدي بسليمان (س 14 30 دق)
نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين
الاربعاء 27 اكتوبر 2021
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي
الخميس 28 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالمتلوي (س 14 و30ق)
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان
المجموعة الثانية
السبت 23 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالشابة (س 14 و30 دق)
هلال الشابة - الترجي الجرجيسي
الاحد 24 اكتوبر 2021
ملعب خواجة بالمهدية (س 14 و 30 دق)
مستقبل الرجيش - الاتحاد المنستيري
ملعب باجة (س 14 و30 دق)
الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان
الخميس 28 اكتوبر 2021
ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14 و30 دق)
النجم الساحلي - النادي الافريقي
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