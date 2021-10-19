بطولة الرابطة الاولى : تعيينات مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيين مباريات الجولىة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور على النحو الاتي دون حضور الجمهور :



المجموعة الاولى

السبت 23 اكتوبر 2021

ملعب احمد البصيري ببنزرت (س 14 و30 دق)

النادي البنزرتي - امل حمام سوسة

الملعب البلدي بسليمان (س 14 30 دق)

نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين



الاربعاء 27 اكتوبر 2021

ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)

الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي

الخميس 28 اكتوبر 2021

الملعب البلدي بالمتلوي (س 14 و30ق)

نجم المتلوي - اتحاد بن قردان



المجموعة الثانية

السبت 23 اكتوبر 2021

الملعب البلدي بالشابة (س 14 و30 دق)

هلال الشابة - الترجي الجرجيسي



الاحد 24 اكتوبر 2021

ملعب خواجة بالمهدية (س 14 و 30 دق)

مستقبل الرجيش - الاتحاد المنستيري

ملعب باجة (س 14 و30 دق)

الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان



الخميس 28 اكتوبر 2021

ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14 و30 دق)

النجم الساحلي - النادي الافريقي





