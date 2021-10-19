المهدية: القبض على المنظم الرئيسي لعملية هجرة غير نظامية أفضت إلى وفاة 4 أشخاص وفقدان 19 آخرين

وات - أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم الثلاثاء، بأنه تم القبض على المنظم الرئيسي لعملية هجرة غير نظامية على متن مركب صيد يقل 30 فردا غرق قبالة سواحل المهدية.



وبين بن جحا، في تصريح لـ"وات"، أن الوحدات الأمنية ألقت القبض أيضا على أحد وسطاء هذه العملية التي راح ضحيتها، إلى حد الآن، 4 شبان فيما تم انقاذ 7 آخرين ويجري البحث عن المفقودين وعددهم 19 شخصا منذ تاريخ الحادثة 17 أكتوبر.

وأكد المتحدث على أن عدد الموقوفين، من الضالعين في تنظيم هذه الرحلة، بلغ 8 أنفار، يواجهون جميعا حكما قد يصل إلى 20 سنة سجنا، باعتبار أن أي تكوين لوفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة وينجم عنه موت يواجه هذه العقوبات.

وأوضح المسؤول أن عمليات البحث والتمشيط مازالت متواصلة إلى غاية اليوم، تؤمنها وحدات الحرس البحري بكل من المهدية والمنستير علاوة على الجيش والديوانة بمساعدة طائرة عسكرية.

يشار إلى أن قارب صيد بحري غرق قبالة سواحل مدينة الشابة من ولاية المهدية وعلى متنه 30 فردا غادروا شاطىء منطقة البغدادي من ولاية المنستير والمتاخمة لولاية المهدية في رحلة هجرة سرية.

ويتابع أهالي المفقودين الانتظار بميناء المهدية وأمام مركز الحرس البحري بالجهة في انتظار ورود أخبار جديدة عن ذويهم.





