مهرجان "فنون الركح" بسليانة من 30 اكتوبر الى 06 نوفمبر

وات - يحتضن المركب الثقافي بسليانة من 30 اكتوبر الى غاية يوم 06 نوفمبر القادم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "فنون الركح" المتضمن للعديد من العروض التنشيطية والمسرحية والسينمائية والورشات الفنية وذلك بمشاركة جمعيات ثقافية ومراكز الفنون الدرامية والركحية بكل من تطاوين وجندوبة ونابل والمركز الوطني لفن العرائس.



ومن ابرز العروض المسرحية المبرمجة الموجهة للاطفال عرض مسرحيات "راعي الصحراء" لمركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين ومسرحية "البجعات" للمركز الوطني لفن العرائس ومسرحية "كن ربيعا" لمركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة ومسرحية "غابة" لمركز الفنون الدرامية والركحية بنابل الى جانب تنظيم عرض موسيقي للاطفال بعنوان "اجراس الطفولة" لمجموعة عبد القادر الحذيري وعرض تنشيطي بعنوان "كيكي" لجمعية الابتكار المسرحي بقعفور فضلا عن مشاركة الماجورات في التنشيط.



كما يهتم مهرجان "فنون الركح" بمكونات العمل المسرحي من خلال تنظيم مجموعة من الورشات في مجال "الميم" واللعب والتعبير الدرامي والحوار والمتخيل بالمسرح الى جانب ورشة فنون الخط العربي والفن التشكيلي والالعاب الفكرية وورشة الحكواتي بتاطير من اساتذة مختصين .

وتعرض للاطفال في اطار المهرجان مجموعة من الاشرطة السينمائية ببادرة من نادي السينما بالمركب الثقافي بسليانة مع عرض الحكواتي هشام الدرويش "حكايات درويش" وبعض العروض الراقصة لمجموعة سهام بلخوجة.



