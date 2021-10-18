تصفيات كاس امم افريقيا 2022: المنتخب التونسي للسيدات يجري أول حصة تدريبية في القاهرة

وات - أجرى المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات مساء اليوم الإثنين أول حصة تدريبية بالقاهرة إستعدادا لمباراة الذهاب ضد المنتخب المصري يوم الإربعاء 20 أكتوبر بملعب "بيترو سبور" على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية بتوقيت تونس) ضمن تصفيات كأس افريقيا للأمم 2022.



وكانت الحصة التدريبية الأولى التي دامت حوالي 70 دقيقة فرصة للإطار الفني لتجربة جملة من التصورات الفنية والتكتيكية التي تخص التمركز الدفاعي والهجومي.



وسجلت الحصة مشاركة 16 لاعبة بعد إلتحاق كل من اللاعبات صابرين ماماي، إيمان الطرودي، صابرين اللوزي، شيرين اللمطي وياسمينة برهومي بالمجموعة.



ومن المنتظر ان تلتحق الليلة بمقر إقامة المنتخب كل من رانية عوينة، ألاء كعباشي ، سامية العوني وغادة العيادي.



وفي برنامج الغد حصة تدريبية ثانية تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (الثانية ظهرا بتوقيت تونس) بملعب بيترو سبور الذي سيحتضن المباراة.



وكان وفد المنتخب التونسي تحول يوم الاحد الى القاهرة واجرى فور وصوله حصة تدريبية خفيفة لازالة الارهاق.



ويتطلع المنتخب التونسي الى كسب رهان بلوغ نهائيات كاس افريقيا للامم بعدما ظهر بوجه متميز في كاس العرب التي اقيمت خلال شهر سبتمبر الفارط بمصر عندما ادرك الدور النهائي قبل ان يخسر اللقب في الوقت بدل الضائع امام نظيره الاردني (صفر-1).



ووجه المدرب الوطني سمير الاندلسي الدعوة الى 21 لاعبة استعدادا لهذه المقابلة وهن شيماء عباسي - مريم ساسي - ابتسام بن محمد - آية جدي - ياسمين الجميعي - نجلاء حراثي - ذكرى محفوظ - ايمان الطرودي - صابرين ماماي - سامية عوني - غادة عيادي - صابرين اللوزي - شيرين اللمطي - مريم حويج - الاء كعباشي - رانيا عوينة - شيماء خمار - ليلى مكنون - ياسمين برهومي - وفاء مسعود – سليمة جبراني.



يذكر ان مقابلة الاياب ستقام يوم 26 اكتوبر الجاري بتونس.





