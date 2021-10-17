المهدية: انقاذ 7 اشخاص وانتشال جثتين بعد غرق مركب صيد بحري يقل 30 مهاجرا غير نظامي

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 14:21قراءة: 0 د, 38 ث
تمكنت وحدات الحرس البحري بالمهدية والمنستير، صباح اليوم الأحد، من انقاذ 7 اشخاص وانتشال جثتين بعد غرق مركب صيد بحري يقل 30 مهاجرا غير نظامي، وفق ما أكده مصدر من الحرس البحري بالمهدية في تصريح ل(وات).

وأوضح ذات المصدر أن مركب صيد بحري، انطلق من شاطىء منطقة البغدادي بالمهدية في عملية هجرة سرية، وتعرض لحادث غرق يرجح أنه بسبب الحمولة الزائدة.

وبين أن العمل متواصل للعثور على ناجين وانتشال الغرقى من بين بقية المهاجرين وعددهم 21 شخصا، مشيرا إلى أن عملية البحث والتمشيط تتركز قبالة سواحل الشابة مكان غرق المركب.

وأكد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح ل(وات)، أن النيابة العمومية بالمهدية أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة والناجم عنه موت.



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