تطوّر المخالفات الاقتصاديّة بنسبة 50 بالمائة في شهر سبتمبر مقارنة بأوت 2021

وات - بلغ عدد المخالفات الاقتصادية، التّي تمّ رفعها من قبل مصالح الرقابة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال شهر سبتمبر 2021 حوالي 5511 مخالفة، اي بتطور بنسبة 50 بالمائة مقارنة بشهر أوت 2021.

وقد تم رفع هذه المخالفات على إثر القيام بزيارات رقابية أكثر ب30 بالمائة مقارنة بشهر أوت ليبلغ عددها 41129 زيارة رقابية خلال سبتمبر 2021.



وتتوزع هذه المخالفات إلى 1502 مخالفة في ما يتعلّق بالتجاوزات على مستوى الاسعار والإحتكار (27 بالمائة) و3874 مخالفة تعلّقت بالشفافية ونزاهة المعاملات (70 بالمائةوو135 مخالفة تهم التلاعب بالدعم (3 بالمائة).

وشملت هذه المخالفات، ايضا، 1918مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة (35 بالمائة) و1213 مخالفة في المواد الغذائية العامة (22 بالمائة) إلى جانب 407 مخالفة للمخابز والمطاعم والمقاهي (07 بالمائة) و1973 مخالفة في الموّاد الصناعية المختلفة (36 بالمائة).

وشملت هم المحجوزات مواد غذائية منها 98،9 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و1،95 طنا من السكر المدعم و5990 لتر من الزيت النباتي المدعم و12،32 طنا و279 ألف قطعة و22 ألف لتر من الموّاد الغذائيّة المختلفة.

كما تمّ حجز مدخلات إنتاج فلاحي وتعلّق الأمر ب144 طنا من الموّاد العلفيّة و384 طنا من الاسمدة إلى جانب منتجات فلاحية طازجة شملت 1059 طنا من الخضر والغلال 4،4،8 طن من الدواجن ولحوم وأسماك و50 ألف بيضة.

وتعلّقت المحجوزات بالموّاد الصناعيّة، أيضا، وتمّ، في ذات الاطار، حجز 86 ألف علبة تبغ و2875 قطعة مواد تنظيف وتجميل و24 ألف قطعة مواد مختلفة.



