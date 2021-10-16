البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم السبت:

قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية - الملعب الصفاقسي 64-95

قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - النادي الافريقي 63-70

قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الانصار - شبيبة المنازه 59-55

قاعة بئر شلوف بنابل

الملعب النابلي - النجم الرادسي 74-95

قاعة عزيز ميلاد القيروان

شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري 59-60



الترتيب ن ل

1- النجم الرادسي 6 3

- الزهراء الرياضية 6 3

3 - الاتحاد المنستيري 5 3

- النادي الافريقي 5 3

- اتحاد الانصار 5 3

6- الملعب النابلي 4 3

- الدالية الرياضي بقرمبالية 4 3

- شبيبة المنازه 4 3

9- شبيبة القيروان 3 3

- الملعب الصفاقسي 3 3



