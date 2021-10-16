البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 19:34قراءة: 0 د, 37 ث
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم السبت:
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - الملعب الصفاقسي 64-95
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - النادي الافريقي 63-70
قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار - شبيبة المنازه 59-55
قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي - النجم الرادسي 74-95
قاعة عزيز ميلاد القيروان
شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري 59-60

الترتيب ن ل
1- النجم الرادسي 6 3
- الزهراء الرياضية 6 3
3 - الاتحاد المنستيري 5 3
- النادي الافريقي 5 3
- اتحاد الانصار 5 3
6- الملعب النابلي 4 3
- الدالية الرياضي بقرمبالية 4 3
- شبيبة المنازه 4 3
9- شبيبة القيروان 3 3
- الملعب الصفاقسي 3 3

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