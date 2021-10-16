فتح تحقيق في الإخلالات المتعلقة بردم نفايات طبية دون معالجة في منطقة جبل "الحداد" من معتمدية قربة

وات - تولّى مركز الحرس الوطني في قربة من ولاية نابل أمس الجمعة فتح محاضر عدلية للتحقيق في الإخلالات المتعلقة بردم نفايات طبية دون معالجة بمنطقة جبل "الحداد"، وفق ما أكّده اليوم مصدر أمني في تصريح لصحفية (وات).



وأوضح المصدر ذاته أنه تم فتح محاضر عدلية على إثر العثور على النفايات الطبية في مصبّ غير قانوني وذلك ضدّ مالك الأرض التي تستغلّ كمصبّ غير قانوني للنفايات والممثلين القانونين لكل من شركة "هيجيا" المختصة في معالجة النفايات الصحية وصاحب شركة دواجن وكل من ستكشف عنه الأبحاث الجارية.

وقامت لجنة تضم ممثلين عن الإدارة الجهوية للبيئة والإدارة الجهوية للصحة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت اشراف والي نابل محمد رضا مليكة، اليوم السبت بمعاينة المصب العشوائي للنفايات بمنطقة جبل "الحداد" في معتمدية قربة حيث تمّت معاينة الإخلالات البيئية الجسيمة التي من شأنها الإضرار بصحة المواطنين وبالمائدة المائية.

وعقدت على إثر هذه الزيارة جلسة عمل بمقر معتمدية قربة ضمّت جميع الأطراف لإعداد تقرير في الاخلالات المسجّلة والمقترحات والعقوبات القانونية التي يمكن اعتمادها تجاه المخالفين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وللتذكير فإن مرصد رقابة أودع بتاريخ الاثنين الفارط شكاية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من وزارة الشؤون المحلية والبيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط وشركة "هيجيا" وذلك على إثر التجاوزات القانونية المتعلقة بحفظ ونقل وردم مخلّفات طبية خطرة بمنطقة جبل "الحداد".



