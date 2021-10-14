محرز بوصيان نائب أوّل لرئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط

تمت يوم الخميس تزكية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان بالاجماع في منصب نائب أوّل لرئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط للفترة النيابية 2021-2024 وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت عن بُعد بمشاركة 23 لجنة وطنية أولمبية متوسطية.



كم تم انتخاب الإيطالي دافيد تيزانو بالاجماع رئيسا جديدا للجنة خلفا للجزائري عمار العدادي. وكان دافيد تيزانو ترشح بمفرده لمنصب الرئاسة.



وشهدت أشغال الجلسة العامة مشاركة كل من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ماهر بوشماوي العضو المتخلّي للجنة التنفيذية للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وفي ما يلي تركيبة اللجنة التنفيذية للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط للفترة النيابية 2021-2024 :

- رئيس : دافيد تيزانو (إيطاليا)

- نائب أوّل للرئيس : محرز بوصيان (تونس)

- نائب ثاني للرئيس : برنارد أمسالم (فرنسا)

- كاتب عام : لاكوفاس فيليبوسيس (اليونان)

- أمين مال : ييوتيس إييونيداس (قبرص)

- الأعضاء :

عبد الرحمان حمّاد (الجزائر)

ليليانا أوجلاكي سوبيك (كرواتيا)

كاييتانو كورناي (إسبانيا)

بلاز بركو (سلوفينيا)

محمد قرميدة (ليبيا)

عبد اللطيف إيدماحما (المغرب)

إليف أوزدومير (تركيا)



