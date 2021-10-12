تطوّر هام في المؤشرات السياحية بطبرقة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري

وات - سجلت المؤشرات السياحية بمدينتي طبرقة وعين دراهم من ولاية جندوبة، خلال الأيام العشر الأولى من شهر أكتوبر الجاري، تطوّرا ملحوظا مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية، حيث توافد عليهما أكثر من 3400 حريف مقابل 1500 خلال ذات الفترة من السنة الفارطة، أي بزيادة تفوق 131 بالمائة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عيسى المرواني.



وأضاف المرواني، في تصريح لـ"وات"ـ أن عدد الليالي المقضاة سجل هو الاخر زيادة فاقت 73 بالمائة وذلك بقضاء أكثر من 5600 ليلة مقابل 3200 ليلة خلال ذات الفترة من السنة المنقضية.



وينتظر ان يساهم معرض السياحة الايكولوجية والابتكار في الصناعات التقليدية الذي سينتظم على ضفاف سد بني مطير خلال أيام 14 و15 و16 و 17 من الشهر الجاري، وكذلك تظاهرة الرالي المقرر انطلاقها من 15 الى 17 من شهر أكتوبر الجاري، في الترفيع في هذه المؤشرات السياحية، وفق ذات المصدر.





