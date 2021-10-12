تطوّر هام في المؤشرات السياحية بطبرقة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري

Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 16:12قراءة: 0 د, 42 ث
وات - سجلت المؤشرات السياحية بمدينتي طبرقة وعين دراهم من ولاية جندوبة، خلال الأيام العشر الأولى من شهر أكتوبر الجاري، تطوّرا ملحوظا مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية، حيث توافد عليهما أكثر من 3400 حريف مقابل 1500 خلال ذات الفترة من السنة الفارطة، أي بزيادة تفوق 131 بالمائة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عيسى المرواني.

وأضاف المرواني، في تصريح لـ"وات"ـ أن عدد الليالي المقضاة سجل هو الاخر زيادة فاقت 73 بالمائة وذلك بقضاء أكثر من 5600 ليلة مقابل 3200 ليلة خلال ذات الفترة من السنة المنقضية.

وينتظر ان يساهم معرض السياحة الايكولوجية والابتكار في الصناعات التقليدية الذي سينتظم على ضفاف سد بني مطير خلال أيام 14 و15 و16 و 17 من الشهر الجاري، وكذلك تظاهرة الرالي المقرر انطلاقها من 15 الى 17 من شهر أكتوبر الجاري، في الترفيع في هذه المؤشرات السياحية، وفق ذات المصدر.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234084



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 | 6 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:49 15:19 12:13 06:24 04:58
Babnet
23°
Babnet24°Babnet% 60:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1824°-1822°-1824°-1624°-17
  • Avoirs en devises
    21533,3

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28335 DT        1$ =2,83964 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   2153,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive