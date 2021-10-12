الاحتفاظ بـ6 أشخاص في حادثة ميناء الصيد البحري بطبلبة

أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم الثلاثاء، بأنّه وعلى إثر الأحداث التي عرفها، أمس الاثنين، ميناء الصيد البحري بطبلبة بولاية المنستير، احتفظت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بطبلبة، بعد مراجعة النيابة العمومية، بـ6 أشخاص من أجل "محاولة القتل العمد وتبادل العنف والمشاركة في معركة وحمل ومسك سلاح ناري بدون رخصة".



وأضاف بن جحا، في تصريح لـ(وات)، أنّ الأبحاث جارية لإيقاف بقية المجموعة المتورطة في هذه القضية، موضحا أنّ الوقائع تعود إلى معركة جدت، أمس الاثنين، بسوق الجملة للأسماك بطبلبة الواقع بميناء الصيد البحري بطبلبة، والتي استعملت خلالها أسلحة بيضاء وسلاح ناري.



وكان رئيس بلدية طبلبة، رياض نويرة، قد أفاد (وات)، أمس، بأنّ "مثل هذه الحادثة غير المسبوقة التي سجل خلالها إطلاق نار يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سمعة سوق الجملة للسمك بميناء الصيد البحري بطبلبة التي تمثل أكثر من 50 في المائة من موارد بلدية طبلبة".

وأضاف، أنهم يطالبون بتركيز دورية قارة للحرس البحري بمدخل هذا الميناء، علما وان ميناء الصيد البحري بطبلبة يضممقرات عدّة مؤسسات مصدرة مختصة في منتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.





