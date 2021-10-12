مستقبل سليمان يؤجل جلسته العامة التقييمية الى يوم 22 اكتوبر

اعلن مستقبل سليمان، اليوم الثلاثاء، عن تاجيل جلسته العامة التقييمية للموسم الرياضي (2020-2021) الى يوم الجمعة 22 اكتوبر الحالي تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة الانتخباية للمدة النيابية القادمة.



وكانت الجلسة العامة التقييمية مقررة ليوم الجمعة 15 اكتوبر.



ويتضمن جدول اعمال الجلستين التقييمية والانتخابية بالخصوص تلاوة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما وانتخاب اعضاء الهيئة المديرة الجديدة.





