مدنين: عمليات بيضاء وزيارات تفقد وقريبا ايام تكوينية استعدادا للقمة الفرنكفونية

وات - بينت عمليات بيضاء نظمتها فرق عن وزارات السياحة والداخلية والثقافة بعدد من المؤسسات السياحية والثقافية من نزل ومطاعم ومؤسسات تنشيط ومواقع ثقافية، جاهزية عدد منها على مستوى منظومة التامين الذاتي، في حين يشهد البعض الاخر ثغرات او نقائص في المجال سيتم تداركها وتعزيز قدرات اعوانها بدورات تحسيسية وتكوينية ستنعقد طيلة ثلاثة ايام بجزيرة جربة بداية من يوم 20 اكتوبر الحالي، وفق المتفقد بوزارة السياحة كريم بالحسين.



وتهدف هذه الايام التكوينية التي ستشمل مسيري المؤسسات السياحية ورؤساء فرق الحراسة واعوان التامين الذاتي ووكلاء الاسفار والمطاعم السياحية والعاملين بالمواقع الثقافية، الى تعزيز قدراتهم في مجال التامين الذاتي واليقضة وحسن التصرف في الازمات والتعامل الناجع عند حصول احداث خطيرة وطارءة للتوقي وحماية المؤسسة بمن فيها، وفق بالحسين.



وجاءت العمليات البيضاء في اطار زيارة تفقد من بين زيارات سابقة لوفد عن الوزارات الثلاث تستهدف معاينة المؤسسات السياحية والوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لقمة الفرنكفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، وذلك للرفع من درجة اليقضة والجاهزية ودرجة الاستعداد في منظومة التامين الذاتي.



ووفق المتفقد بوزارة السياحة، فان عدة مؤسسات رفعت من درجة جاهزيتها وحسنت عدة اشكالات رصدتها اللجنة في زيارة سابقة وعملت بالتوصيات في المجال وهو امر "طيب" حسب قوله يؤكد مدى حرص كل الناشطين في القطاع السياحي على امن وسلامة كل وافد وعلى انجاح هذا الموعد العالمي الهام.



