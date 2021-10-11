البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية لكرة السلة المقررة بعد غد الاربعاء:





في قاعة اريانة - س 17 و30

شبيبة المنازه - شبيبة القيروان





في قاعة القرجاني - س 17

النادي الافريقي - النجم الرادسي





في قاعة دار شعبان الفهري - س 17

اتحاد الانصار - الملعب النابلي





في قاعة رائد البجاوي بصفاقس - س 17

الملعب الصفاقسي - الدالية الرياضية بقرمبالية





في قاعة محمد مزالي بالمنستير - س 17 و30

الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية





