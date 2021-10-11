البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية لكرة السلة المقررة بعد غد الاربعاء:
في قاعة اريانة - س 17 و30
شبيبة المنازه - شبيبة القيروان
في قاعة القرجاني - س 17
النادي الافريقي - النجم الرادسي
في قاعة دار شعبان الفهري - س 17
اتحاد الانصار - الملعب النابلي
في قاعة رائد البجاوي بصفاقس - س 17
الملعب الصفاقسي - الدالية الرياضية بقرمبالية
في قاعة محمد مزالي بالمنستير - س 17 و30
الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية
في قاعة اريانة - س 17 و30
شبيبة المنازه - شبيبة القيروان
في قاعة القرجاني - س 17
النادي الافريقي - النجم الرادسي
في قاعة دار شعبان الفهري - س 17
اتحاد الانصار - الملعب النابلي
في قاعة رائد البجاوي بصفاقس - س 17
الملعب الصفاقسي - الدالية الرياضية بقرمبالية
في قاعة محمد مزالي بالمنستير - س 17 و30
الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية
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