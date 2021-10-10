محتجون يعتدون على الطاقم الصحفي للتلفزة الوطنية

وات - اعتدى عدد من المحتجين المشاركين في المسيرة التي أقيمت اليوم وسط العاصمة والمناهضة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي، على الطاقم الصحفي للتلفزة الوطنية التونسية، ورشقوا أفراد الفريق التلفزي بالقوارير البلاستيكية والحجارة ، رافعين شعارات تحريضية على الصحفيين.



وأصيب أيمن حاج سالم الصحفي بقسم الأخبار بالقناة الوطنية الأولى بجروح مما استدعى تدخلا عاجلا لوحدات الحماية المدنية التي تولت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





