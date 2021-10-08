متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 8 أكتوبر ..

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الكاف: تسجيل 06 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وتراجع كبير لمؤشرات الوباء في الجهة



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الجمعة في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة عن تسجيل 06 إصابات جديدة بعدوى الفيروس ودون تسجيل أية حالة وفاة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 139 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 06 اكتوبر



وأظهرت الاحصائيات الجديدة، تراجع الوباء في الجهة بصفة ملحوظة حيث انخفضت نسبة الاصابات في الجهة إلى حوالي 04 بالمائة فقط مع إستقرار في عدد الوفيات في حدود 683 شخصا



كما جاء في التحيين اليومي الجديد تراجع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 17 مصابا منهم 06 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف وذلك بالتوازي مع انخفاض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 112 حالة، بما يؤشر، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ب"قرب السيطرة على الوباء" سيما في ظل ما وصفه ب"العمل الكبير" الذي تقوم به الفرق الصحية لتلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين بكامل ربوع الولاية على حد تعبيره ل(وات).



