احياء الذكرى 87 لوفاة الشاعر ابو القاسم الشابي بتوزر

تحيي مدينة توزر يوم 09 اكتوبر الجاري الذكرى 87 لوفاة الشاعر الكبير ابو القاسم الشابي (1909 /1934) حيث تحتضن روضة الشابي وعدد من المؤسسات ودور الثقافة بتوزر مجموعة من الفعاليات الفكرية والامسيات الشعرية والمعارض الوثائقية والعروض الموسيقية والورشات الفنية تخليدا لصوت شعري استثنائي وقلب نابض بحب تونس .



ومن ابرز الانشطة المبرمجة في افتتاح التظاهرة مجموعة من المعارض الفنية والتوثيقية بروضة ابو القاسم الشابي من ذلك معرض الخط العربي لقصائد الشابي ومعرض الفنون التشكيلية ومعرض وثائقي حول ابو القاسم الشابي من اعداد جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية ومعرض ادباء الجهة .



كما تمت برمجة ندوة فكرية حول ادب الشابي وشعره بمشاركة محمد الغزي ومحمد صالح البوعمراني ولطفي الشابي الذين سيحاضرون حول مواضيع "الشابي وسؤال الشعر" والشابي وسؤال الشعر المنثور " و"ابو القاسم الشابي من خلال نصوص تنشر لاول مرة :قراءات في كتاب ظلال النخيل لعلي الشابي" الى جانب مداخلات عن بعد لسعدية بن سالم حول "تصورات الشابي للادب من خلال رسائله لمحمد الحليوي" و" شعريات ابي القاسم الشابي " لسمير سحيمي و" الشابي والدفاع عن الذات" لعمر حفيظ و" ديوان اغاني الحياة" للشاذلي الساكر مع تنظيم امسية شعرية بمشاركة نخبة من شعراء الجهة.



وبالتوازي مع الانشطة المبرمجة بروضة الشابي ستكون مدينة توزر فضاء مفتوحا للجمهور للمشاركة في هذه التظاهرة عبر خيمة الشابي التي سيتم نصبها وسط المدينة وتضم ورشات الرسم والكتابة الشعرية والبراعة اليدوية والخط العربي الى جانب العروض التنشيطية ومجالس الادب والفكر بالمكتبة الجهوية ابن شباط .



كما تمت برمجة العديد من الانشطة بدور الثقافة بدقاش وحامة الجريد ومصطفى خريف بنفطة تشمل بالخصوص المعارض الفنية وورشات الرسم والنحت والندوات الفكرية حول سيرة وقصائد ابو القاسم الشابي فيما تحتضن المكتبات العمومية بمناطق المحاسن وحزوة وحامة الجريد وتمغزة ودقاش ونفطة تظاهرات ثقافية موازية حول الشاعر ابو القاسم الشابي من بينها معارض كتب ومؤلفات الشابي والافلام الوثائقية ومسابقات القاء شعر الشابي وورشات الرسم والجداريات بمشاركة الاطفال واليافعين .



