متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 7 أكتوبر ..

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سيدي بوزيد: تسجيل 333 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر المنقضي



سجلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد، 333 مخالفة خلال شهر سبتمبر الماضي، حسب ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، ماهر الغريبي.

وأوضح الغريبي، في تصريح أفاد به (وات)، ان اغلب المخالفات استأثر بها قطاع الخضر والغلال (68 مخالفة)، وقطاع المواد الغذائية (91 مخالفة)، ومواد البناء (20 مخالفة)، وقطاع الدواجن (23 مخالفة).

وأغلقت المخالفات، وفق ذات المصدر، بعدم إشهار الأسعار (73 مخالفة)، والزيادة غير القانونية للأسعار (50 مخالفة)، والبيع بأسعار غير قانونية (40 مخالفة)، فضلا عن تحرير وتسليم فاتورات غير قانونية (35 مخالفة)، وعدم تقديم فاتورات الشراء (50 مخالفة).

وذكر، انه تم، أيضا، حجز مواد مختلفة منها 14400 بيضة، و300 قنطار من السميد الغذائي، و105 قنطارات من الشعير المدعم، و62 قنطارا من مادة السداري، و13748 قطعة آجر ، و2670 كغ من العلف المركب، و2625 كغ من بذور الجلبانة، و8520 لتر ا من المياه المعدنية.









الكاف: تسجيل 04 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون تسجيل حالات وفاة



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الخميس في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" 04 إصابات جديدة بعدوى الفيروس وذلك من جملة 70 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 05 اكتوبر



وأظهر التحيين الجديد عدم تسحيل أية حالة وفاة مع تواصل إنخفاض كل المؤشرات السلبية لوباء "كورونا"، حيث تراحع عدد المقيمين بالمستشفيات اليوم إلى 20 مصابا منهم 08 مصابين في اقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 116 حالة



يذكر أن إجمالي الوفيات المسجلة في ولاية الكاف منذ بداية انتشار الوباء في البلاد بلغ الى حد اليوم 683 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة 19561 شخصا، تعافى منهم الى حد الآن 19445 شخصا



ومن جهة أخرى تواصل الادارة الجهوية للصحة بالكاف أنجاز عمليات التلقيح بالجهة وذلك في إطار مختلف البرامج والحملات المقررة في الغرض ومنها الايام المفتوحة للتلقيح وذلك بعد تكثيف عمليات التلقيح ومس اكبر عدد من المواطنين، وفق ما أكده رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ل(وات) .







مدنين-كوفيد19: تراجع متواصل في عدد الحالات الجديدة واستقرار في عدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي



لم تسجل ولاية مدنين لليوم الثاني على التوالي أية حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" ، وبذلك يستقر اجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في حدود 1142 وفاة، مع تواصل تراجع عدد الحالات المؤكدة حيث سجلت الجهة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14 حالة محلية جديدة من جملة 578 عينة تحليل بين مخبري وسريع، أي بنسبة حدوث متدنية بلغت 2.6 بالمائة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز، الذي أكد لـ"وات" أن الوضع الوبائي في تحسن كبير وواضح.

وارتفعت حالات الشفاء الى 31 ألفا و206 حالات بتسجيل 36 حالة شفاء جديدة منها 10 بمدنين الجنوبية، و8 بمدنين الشمالية، و6 حالات شفاء بجرجيس، و4 بحومة السوق، و3 بميدون، وحالتي شفاء بسيدي مخلوف، وحالة شفاء ببني خداش.

اما الاصابات الجديدة، فتوزعت إلى 7 إصابات ببن قردان، وإصابتين بكل من مدنين الشمالية والجنوبية وحومة السوق، واصابة واحدة بسيدي مخلوف، ليرتفع العدد الجملي للاصابات المحلية الى 32 ألفا و565 اصابة.

وتشهد المؤسسات الصحية انفراجا كبيرا في عدد المرضى المقيمين بها من مصابي "كورونا"، حيث تبلغ نسبة إشغال اسرة الاكسيجين في القطاع العمومي 10.14 بالمائة، وفي القطاع الخاص16.7 بالمائة، وفي اقسام الانعاش في المستشفيات العمومية 36.8 بالمائة، وفي اقسام الانعاش بالمصحات الخاصة 17.5 بالمائة.

هذا ويتواصل الاقبال على التلقيح بنسق طيب حيث قدمت مختلف مراكز التلقيح الجهوية والقارة 2318 جرعة منها 1448 جرعة قدمتها المراكز في اطار عملها اليومي لمن تلقى موعدا بالتلقيح او التذكير بجرعة ثانية، و870 جرعة في اطار حملة التلقيح المفتوحة لمن تجاوز سنهم 40 وبذلك ارتفع العدد الجملي للجرعات المقدمة بالجهة الى 291 ألفا و239 جرعة.





سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و72 حالة شفاء



تم اليوم الخميس بولاية سيدي بوزيد، تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و72 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 29421 حالة منها 889 حالة وفاة و28764 حالة شفاء، وفق كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي



وبين سعيدي في تصريح ل(وات) ان الإصابات الجديدة تتوزع على معتمديات بئر الحفي (3 حالات) والرقاب (حالتين) وسيدي بوزيد الغربية (4 حالات)، واضاف انه تم اليوم رفع 156 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 89769 اختبارا.



وبلغ عدد المقيمين بمختلف المؤسسات الصحية بولاية سيدي بوزيد 34 شخصا موزعين على المستشفى الجهوي (22 مقيما) ومستشفى بئر الحفي (3 مقيمين) ومستشفى الرقاب (مقيمان) ومستشفى بن عون (مقيمان) ومستشفى المكناسي (4 مقيمين) ومستشفى اولاد حفوز (مقيم واحد).



