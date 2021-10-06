تطاوين: مكتب "منظمة الإغاثة الإسلامية" بكندا يرصد مليونا و330 ألف دينار لإحداث 50 مشروعا صغيرا للمرأة الريفية بالجهة

وات - انطلقت "منظمة الإغاثة الإسلامية" في الإعداد ل"مشروع تمكين المرأة الريفية" بولاية تطاوين، في قسطه الثاني، ونظمت للغرض صباح اليوم الاربعاء، ورشة بمنطقة قرماسة، دعت إليها مختلف الإدارات المعنية، وتم خلالها الإعلان عن رصد مكتب المنظمة بكندا لمبلغ مليون و330 ألف دينار لإنجاز هذا المشروع.



وأفاد منسق مشروع تمكين المرأة الريفية، علي الجميعي، في تصريح ل"وات"، بأن الهدف من هذه الورشة تقديم عرض تفصيلي للمشروع، وإعداد لجنة قيادة تشاركية ولجنة تسيير بعض المشاريع الصغرى التي ستعمل على إعداد شروط الانتفاع واختيار خمسين امرأة ريفية، حسب الأولويات، لينتفعن بخمسين مشروعا صغيرا، بعد توفير التدريبات التقنية وأدوات الإنتاج في مختلف الحرف والمهن الريفية.



وأوضح ذات المصدر أن هذا المشروع، الذي يأتي استكمالا للمرحلة الأولى التي تم إنهاؤها سنة 2019 ببعث مشاريع في مجالات تربية الماعز الحلوب والصناعات التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية المحلية واستغلال الموروث الغذائي في الريف، سيدعم المجامع النسائية الثمانية التي تم تكوينها عندئذ، وذلك عبر التدريب والتسويق، وتوفير أدوات العمل بعد الأضرار التي لحقت بها جراء جائحة كوفيد-19 والجفاف الذي يستمر للموسم الثالث على التوالي.



وأشار منسق المشروع إلى أن المنظمة تعمل على تدريب المنتفعات وتكوينهن في مجالهن، إضافة إلى الجوانب الصحية، بحملات توعوية في الصحة الإنجابية والأساسية، وحقوق المرأة والطفل، والحماية المدنية، وفي الإدارة والتصرف المالي، بهدف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، فضلا عن تقديم الدعم المادي لهن بآلات العمل وتهيئة مواقع عملهن.



