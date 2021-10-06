العوني: ضعف إقبال الفئتين العريتين 18-39 سنة و40 سنة فما فوق على التلقيح واللجنة العلمية تدرس امكانية تنظيم فرق متنقلة لتطعيم غير الملقحين

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 10:54قراءة: 1 د, 4 ث
وات - أفاد الاستاذ في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني اليوم الاربعاء أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا سجلت في اجتماعها أمس اثلاثاء ضعف إقبال الفئتين العمريتين 18-39 سنة
و 40 سنة فما فوق على التلقيح


ولفت محجوب العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن اللجنة العلمية تدارست في اجتماعها سبل تنظيم فرق متنقلة لتطعيم غير الملقحين خاصة بالجرعة الأولى كما تدارست أيضا مؤشرات الوضع الوبائي بالبلاد والطرق الكفيلة بحث المواطنين على الإقبال على التلقيح

وأضاف في هذا الصدد أن كل المؤشرات الوبائية في تحسن واستقرار لافتا الى ضعف امكانية ظهور سلالة متحورة جديدة في تونس تأخذ مكان متحور دلتا في الوقت الراهن مشددا على أن المؤشرات الوبائية تحسنت الا أن الحذر لازال واجبا باعتبار أن الفيروس لا زال موجودا ولو بنسب ضئيلة حسب تقديره


واعتبر محجوب العوني أن امكانية ظهور سلالة متحورة جديدة تتسبب في موجة حادة كالتي تسبب فيها متحور دلتا منذ أكثر
من 3 أشهر ضئيلة لاسيما وأن تونس حققت مناعة جماعية تتراوح بين 60 و 70 بالمائة

ودعا العوني الى الاقبال أكثر على عمليات التلقيح، مؤكدا على ضرورة بلوغ نسبة تلقيح لا تقل عن 80 بالمائة حتى تقي البلاد من خطر السلالات المتحورة والموجات الحادة وكذلك على تشديد المراقبة المستمرة على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والتزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والاقبال على التلقيح بكثافة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233668



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 | 29 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:57 15:25 12:14 06:19 04:53
Babnet
26°
Babnet26°Babnet% 57:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2125°-2123°-2025°-1922°-18
  • Avoirs en devises
    21462,8

  • (5 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28488 DT        1$ =2,82919 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct)   2079,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive