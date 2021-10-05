الفرقة الوطنية للموسيقى تقدم عرض  "NEOTRAD"

في أول عرض لها ضمن عودة الحياة للمشهد الثقافي في تونس، تقدم الفرقة الوطنية للموسيقى عرضا "NEOTRAD" يوم السبت 09 أكتوبر 2021 بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.و "NEOTRAD" عرض في الموسيقى الآلية يجمع كل من الفنان "إسكندر بن عبيد" على آلة الكلارينات والفنان "كمال الطاغوتي" على آلة الناي و‎يستمد مرجعيته الموسيقية من الموروث الشعبي في محاولة لمزج نبض الماضي بالحاضر من خلال استثمار عناصر من التراث المادي واللامادي (آلات موسيقية، نغمات، إيقاعات، ملابس....)، والمراهنة عليها كمادة أساسية في إثراء الأعمال الإبداعية الحديثة وفي دعم الخصوصيات الثقافة المحلية.ويقدم هذا العرض بشكل أساسي الموروث التونسي الشعبي يقدّمه الفنان كمال الطاغوتي مستعينا بآلات تقليدية كالقصبة والطبلة في تناغم وانسجام مع الموسيقى الغربية كالجاز والبوب التي يقدمها الفنان اسكندر بن عبيد بآلة الكلارينات هذا مع الأداء المحترف للفرقة الوطنية للموسيقى، ‎ليكون العرض رحلة موسيقية تنطلق من أعماق تونس لتحط بنا في عوالم موسيقية مختلفة كلّ له جو خاص يعكس ثراء الموسيقى التونسية وإمكانية الرقي بها إلى العالمية.