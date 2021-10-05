المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية بجربة يومي 21 و22 نوفمبر 2021، فرصة لتعزيز الشراكة في الفضاء الفرنكفوني

وات - تحت شعار " من أجل تنمية تشاركية داخل الفضاء الفرنكوفوني" تحتضن جزيرة جربة، يومي 21 و22 نوفمبر 2021، "المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية" الذي ينتظم على هامش فعاليات الدّورة 18 للقمة الفرنكوفونية التي تستضيفها تونس في الفترة ما بين 15 إلى 22 نوفمبر 2021.



وسيتناول محور هذه التظاهرة، التي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة "الاستراتيجية الاقتصادية للفرنكوفونية" للفترة 2020-2025 من أجل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني استجابة لتطلعات السّكان من شباب ونساء كأطراف فاعلة ومؤثرة في التنمية الاقتصادية.



ويهدف "المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية دورة جربة 2021" وفق ما افصحت عن تفاصيله وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الثلاثاء، إلى مناقشة قضايا التنمية استنادا إلى أهداف الاستراتيجية الاقتصادية الفرنكوفونية وإلى البحث عن رؤى شاملة ومبتكرة استجابة للتحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم عموما وأغلب بلدان الفضاء الفرنكوفوني بصفة خاصّة بسبب الوضع الوبائي وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.



وستتمحور أشغال المنتدى حول 3 ورشات عمل تتناول فيها نخبة من خبراء ومهنيين ومؤسسات ومواهب شابة بالدراسة والنقاش الإشكاليات المطروحة والفرص المتاحة من اجل تنمية اقتصادية إدماجية، وذلك استئناسا بتجارب ناجحة لبعض الدّول، سيتمّ على إثرها صياغة توصيات ملموسة قصد تقاسمها مع صانعي القرار في مجال الفضاء الفرنكوفوني.



وستتطرّق ورشة العمل الأولى إلى موضوع "تعزيز إدماج سلاسل القيمة في الفضاء الفرنكوفوني"، وستخصّص الورشة الثانية لطرح موضوع "الإمكانيات المتوفرة لتمويل التنمية في الفضاء الفرنكوفوني". أمّا المحور الثالث فسيُعنى بتحليل ونقاش موضوع "كيف يمكن أن نجعل من شباب الفضاء الفرنكوفوني نساءه ورجاله أطراف مؤثرة في التنمية الاقتصادية الدولية؟"

وتسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع والخبراء وصناع القرار ممثلين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو قار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعاون والشراكة بين دول الفضاء الفرنكوفوني وخارجه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاستثمار والرقمنة.



وينتظر ان يتضمّن "المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية دورة جربة 2021" لقاءات شراكة متعددة القطاعات لتعزيز التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.



كما سيقع توزيع "جوائز منتدى جربة 2021" خلال حفل الاختتام لعدد من المؤسسات التي تميّزت بمجهوداتها ومساهمتها الفعّالة في دعم مسار التنمية الفرنكوفونية.



ويعد "منتدى جربة 2021" وفق الوكالة مناسبة لتعزيز جاذبية تونس كموقع استراتيجي للاستثمارات الخارجية، إذ نجحت تونس منذ 1972، تاريخ أوّل قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، في استقطاب أكثر من 3600 مؤسسة بطاقة تشغيلية تفوق 400 ألف موطن شغل.



ومكّنت هذه المؤسسات المعتمدة على كفاءات تونسية من إدماج الصناعة التونسية في سلاسل القيمة لعديد القطاعات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني على غرار قطاع مكونات السيارات ومكونات الطائرات والأنشطة الرقمية.



