الدورة العاشرة لمهرجان "للإصلاح نصيب" بالمروج من 9 إلى 16 أكتوبر 2021 بمركز الأطفال الجانحين بالمروج

تنتظم الدورة العاشرة لمهرجان "للإصلاح نصيب" بالمروج الذي دأبت على تنظيمه دار الثقافة بالمروج و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس بالشراكة مع مركز الأطفال الجانحين بالمروج من 9 إلى 16 أكتوبر المقبل بمركز الأطفال الجانحين.



ووفق البلاغ الصادر عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يهدف المهرجان إلى المساهمة في تقريب المادة الثقافية من مختلف شرائح المجتمع دون استثناء وتشريك الفئات التي تحول وضعياتهم دون الاستفادة من النشاط الثقافي وإيصال الابداعات الفنية والأدبية خارج أسوار المؤسسات الثقافية وتفعيل اتفاقيات الشراكة.



ويتضمن المهرجان ستة عروض مسرحية مدعومة من قبل وزارة الشؤون الثقافية وعرض موسيقي راب.كما تمت برمجة ورشات فنية مختلفة لفائدة الأطفال منها الابداعات اليدوية وصناعة العرائس والألعاب الدارمية والرسم على جميع المحامل والرقص العصري وموسيقى الراب والجداريات والرسكلة.



