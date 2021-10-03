تونس ستحتضن المؤتمر الدولي للسياحة والسفر في ديسمبر 2021 بمدينة الحمامات

أعلن رئيس مدير عام المجمع الفرنسي للسياحة والأسفار، "ماريوتون ديفلوبمنت"، ورئيس مجمع "سلكت تور"، لورون أبيتبول، أن شركته تعتزم تنظيم المؤتمر الدولي للسياحة والسفر خلال شهر ديسمبر القادم بمدينة الحمامات، مؤكدا أنه من المنتظر حضور أكثر من 450 مشاركا يمثلون كبرى العلامات والشركات السياحية العالمية، بالإضافة إلى حضور كبار الشخصيات والديبلوماسيين الفرنسيين وعدد من النجوم والمشاهير وكبرى وسائل الإعلام الفرنسية.



من جهته، ثمن وزير السياحة، الحبيب عمار، هذه البادرة، خلال لقائه بـ"لورون أبيتبول"، مساء أمس السبت بمقر الوزارة، للتباحث حول السبل المثلى لاستعادة النشاط السياحي خلال الفترة القادمة.



وأكد عمار، في هذا الصدد، أهمية تنظيم المؤتمر الدولي للسياحة والسفر بتونس، في الترويج للوجهة التونسية بالسوق الفرنسية، مشيرا إلى أن وزارة السياحة بالتعاون مع الهياكل والجهات المعنية ستحرص على حسن تنظيم هذا الملتقى خاصة من حيث الاجراءات الوقائية.



وعلى صعيد آخر، تم التأكيد على ضرورة حذف تونس من قائمة البلدان المصنفة عالية المخاطر بالنسبة لجائحة كوفيد-19، بالنظر إلى تحسن الأوضاع الصحية بها، بفضل تطور التقدم الذي أحرزته الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الفيروس، مع مواصلة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية، على غرار البروتوكول الخاص بالسياحة التونسية.



