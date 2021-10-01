شركة السكك الحديدية تطلق حملة تحسيسية لمكافحة كوفيد – 19 بمناسبة العودة الجامعية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن تنظيم حملة تحسيسية، بمناسبة العودة الجامعية، على خطوطها البعيدة تحت شعار "مع القطار...لقرايتنا مسافرين وعلى صحتنا مطمانين" من 2 إلى 4 أكتوبر 2021 بمحطة تونس للأرتال.

وأوضحت شركة السكك الحديدية، في بلاغ لها، مساء الجمعة، أن هذه الحملة تهدف إلى حث المسافرين وخاصة منهم الطلبة على التسجيل بمنظومة إيفاكس وتوعيتهم بأهمية التلقيح.

وأكدت الشركة أن هذه الحملة، التي تطلقها بالتعاون مع الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي، ترنو كذلك الة ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من عدوى الفيروس من خلال الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطات وعلى متن القطارات وتعقيم اليدين بصفة دورية حفاظا على سلامة الجميع.

يذكر أن 3،8 مليون تونسي تمّ إلى حد اليوم تطعيمهم باللقاح للتوقّي ضد كوفيد-19، علما أن وزارة الصحة تهدف إلى تلقيح 80 بالمائة من المواطنين.







