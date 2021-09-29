رئاسة الجمهورية: الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ستؤدي زيارة إلى تونس في الأيام القليلة القادمة

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 15:40قراءة: 0 د, 24 ث
جرت ظهر اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية، جمعت رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بالأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، لويز موشيكيوابو التي قالت بالمناسبة إنها ستؤدي زيارة إلى تونس في الأيام القليلة القادمة.

وتم خلال هذه المكالمة، التطرّق إلى جملة من القضايا، أهمّها تنظيم الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية بجربة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

يُذكر أن تونس ستحتضن قمّة الفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة لتدارس موضوع "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233276

Humanoid  (Japan)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 02h 33m |           
عندنا رئيس جاه وفد أمريكي (زعما شدّه الحاكم ياخي سلكوها كي طلعوا أمريكان) فقام رئيسنا الموقّر (العربي) يقرا عليهم الفصل الأمريكي (الإنقليزي) باللغة الفرنسية.
رئيس ينحني ليقبّل وليّ نعمته ماكرون الرئيس الفرنسي على كتفه، ويرجو كلمة رضا منه.
رئيس يقول للصحافة الفرنسية : فرنسا لم تستعمر تونس، وإنما كانت تحميها.
طبعًا نحن فرنكوفونيون، فمن الواضح جدّا أننا ما نزال مستعمرة فرنسيّة 100%. أما الله غالب هاني فرنسا قالتلكم الفيزا بح، ما ثمّاش.. ما تستاهلوش.


قال فرنكوفونية قال.. تعسًا لكم ولفرنكوفونيتكم.. لا تعنينا فرنكوفونيتكم ، والأجدر أن تنتهي الفرنسية عندنا وتحل محلها الإنقليزية. إفتح أي موقع للأنترنت فيه بحوث علمية معتبرة، وستجدونها جميعا بالإنقليزية.. إبحث عن أي شرح مفصل لأي شيء يجول في ذهنك من دروس موسيقى ورسم وبرمجة وتعلم لغات أجنبية، وستجدها كلها بالإنقليزية.
يوم كنت أدرس اليابانية، كانت كل الدروس التي آخذها بالإنقليزية.. وأما الدروس الفرنسية فهي صفر.
والفرنسية فلم نرَ منها سوى الإهانات الموجهة لديننا ومجتمعاتنا وبلداننا، وآخرها قصة الفيزا.



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