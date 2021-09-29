رئاسة الجمهورية: الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ستؤدي زيارة إلى تونس في الأيام القليلة القادمة

جرت ظهر اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية، جمعت رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بالأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، لويز موشيكيوابو التي قالت بالمناسبة إنها ستؤدي زيارة إلى تونس في الأيام القليلة القادمة.



وتم خلال هذه المكالمة، التطرّق إلى جملة من القضايا، أهمّها تنظيم الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية بجربة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



يُذكر أن تونس ستحتضن قمّة الفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة لتدارس موضوع "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".







