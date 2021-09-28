بطولة شيكاغو 2 : انس جابر تصعد الى ثمن النهائي بفوز سهل على التايوانية سوو واي

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 20:24قراءة: 0 د, 20 ث
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 16 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة شيكاغو 2 اثر فوزها على التايوانية سوو واي المصنفة 97 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-صفر) في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء لحساب الدور السادس عشر.
وستواجه انس جابر في الدور ثمن النهائي المتاهلة من المباراة التي ستجمع يوم الاربعاء بين الامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 24 عالميا والالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 64 عالميا.

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