الأربعاء... اجتماع تونسي ليبي بمعبر راس جدير حول اعادة فتح الحدود البرية والجوية

اعلن المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي، صابر بوقرة، مساء الثلاثاء، انه من المنتظر ان يعقد غدا الأربعاء بالمعبر الحدودي راس الجدير ببن قردان، ولاية مدنين، اجتماع تونسي ليبي حول إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين.





وسيجمع اللقاء مسؤولين عن وزارتي الداخلية والصحة التونسيتين بنظرائهم الليبيين و"من المفروض ان تكون النتائج ايجابية"، وفق ما افاد به بوقرة في تصريح لـ"وات".





وأغلقت الحدود بين تونس وليبيا بشكل مفاجئ يوم 8 جويلية 2021 من قبل الحكومة الليبية بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة لفيروس كوفيد-19 في تونس. وجوبه هذا القرار بانتقادات كبيرة خاصة من قبل التونسيين لا سيما مع وجود مئات العالقين على الحدود في معبر راس الجدير.





وفي منتصف اوت 2021 ، أعلنت حكومة الدبيبة فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع، بسبب الرّفض التونسي.



وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، ادى زيارة رسمية الى تونس، الخميس 9 سبتمبر 2021، سعيا إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين على خلفية اتهامات متبادلة بالإرهاب. علما وان الدبيبة اتهم بصورة غير مباشرة تونس بالتورط في الإرهاب، وهو اتهام سارعت تونس الى نفيه.





يشار الى انه يوجد بين تونس وليبيا معبران أساسيان في الجنوب وهما راس الجدير ببن قردان والذهيبة وازن بولاية تطاوين. ولطالما تسبب غلق هذه المعابر في احتجاجات من الجانبين التونسي والليبي.





وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اكدت مساء امس الاثنين في بلاغ لها ان غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كوفيد ـ19 والتوقي من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.



