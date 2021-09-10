وزيرة التعليم العالي تدعو الطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعات خاصة إلى التثبت من قائمة الشهادات المؤهلة من طرف الوزارة

شددت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، اليوم الجمعة، على أن معادلة الشهائد العلمية المسندة من قبل مؤسسات جامعية خاصة تخضع إلى شروط محددة يجب التقيد بها والتثبت منها لتفادي إشكال رفض مطالب المعادلة بالنسبة لبعض الطلبة.



ودعت الوزيرة، في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للوزارة، إلى وجوب تأكد الطلبة من أن الشهادة الجامعية المسندة من المؤسسة الجامعية الخاصة التي يرغب في التسجيل فيها مؤهلة من طرف الوزارة، مشيرة الى أنه لتسهيل هذه المهمة وضعت الوزراة على ذمة الطلبة المعنيين وثيقة الكترونية تحتوي على قائمة جميع الشهادات المؤهلة من طرف الوزارة بالنسبة للسنة الجامعية 2021-2022.



ويتمثل الشرط الثاني، لمعادلة الشهائد العلمية، في تجانس المسار الدراسي في الجامعة، وفق ما صرحت به بن عودة، مفسرة ذلك بضرورة أن تكون الشهادات التي يرغب الطالب في التسجيل بها من نفس اختصاص مساره الجامعي أو تكمل بعضها البعض وليست متنافرة ومتباينة، مشيرة الى أنه تم التاكيد على جميع المؤسسات الخاصة باحترام تجانس المسار الدراسي حتى لا يتعرض الطالب الى مشاكل في المعادلة.

أما الشرط الثالث فيتمثل في اختيار الشعب حيث يجب ان يكون ذلك متلائما مع نوعية الباكالوريا، مذكرة بأن الوزارة راسلت منذ سنتين جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة لاعلامها بهذا الاجراء وتولت في شهر اوت 2021 ارسال تذكير جديد بضرورة احترام نوعية الباكالوريا المطلوبة للتسجيل في كل اختصاص جامعي.

واعتبرت أن ملف المعادلة هو ملف حارق ويتطلب المتابعة، مؤكدة تواصل الجهود حاليا لرقمنة هذه العملية قصد تسهيلها، حيث سيتم في أقرب الاجال اطلاق منصة لتسهيل البحث عن المعلومات التي تخص الشهادات المؤهلة.



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت اليوم الجمعة بلاغا تعلم فيه كافة الطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تؤمن التكوين في الاختصاصات شبه الطبية، بالمعطيات المتعلقة بنوعية الباكالوريا والشروط المطلوبة حسب الشهادات المعنية.

واستعرض بلاغ الوزارة نوعيات البالكالوريا المطلوبة لكل شهادة والشروط المحددة للالتحاق بكل اختصاص ومنها على سبيل المثال اجازة التغذية البشرية والإجازة في بدائل الأسنان والاجازة في علوم التوليد "قابلة" المخصصة للاناث، التي تتلاءم مع شهادة الباكالوريا شعب الآداب مع اجبارية مادة علوم الحياة والأرض، والرياضة والرياضيات والعلوم التجريبية.



