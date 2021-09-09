تتويج فيلم « تحت الكرموس » للمخرجة اريج السحيري ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي

وات - تحصل فيلم "تحت الكرموس" للمخرجة التونسية اريج السحيري على 08 جوائز في اطار ورشة "المشهد الاخير" المقامة على هامش الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي التي تتواصل فعالياته الى غاية يوم 11 سبتمبر من الشهر الجاري.

وتشمل الجوائز الممنوحة حوافز عينية واخرى تاطيرية من شانها ان تساعد فريق العمل على استكمال انجاز الفيلم في ظروف طيبة.

وياتي تتويج فيلم "تحت الكرموس" بمهرجان البندقية السينمائي بعد حصوله على جائزة بمهرجان الجونة السينمائي الذي يتعاون مع مهرجان البندقية السينمائي لدعم صناع السينما العرب من الشباب في تجاربهم السينمائية الاولى والثانية وهو من انتاج تونسي فرنسي سويسري وتدور احداثه بمدينة "كسرى" (ولاية سليانة) من خلال حكاية الشابة "ملك" التي تعمل ببساتين التين مع عدد من صديقاتها خلال الموسم الصيفي للحصول على بعض الموارد المادية التي تساعدها على استكمال الدراسة ودعم عائلتها ماديا.

وسبق للمخرجة والمنتجة السينمائية اريج السحيري ان لفتت انتباه الفاعلين في القطاع السينمائي في تونس والخارج من خلال فيلمها الوثائقي "عالسكة" الذي توج بالعديد من الجوائز ومنها جائزة مهرجان السينما المتوسطية "سينيماد" حيث تعكس احداثه واقعا مريرا لعمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية عبر تتبع تفاصيل حياتهم اليومية بكثير من الشاعرية .

ويشار الى امتلاك المخرجة اريج السحيري لرصيد مهم من التجارب السينمائية الروائية والوثائقية وهي من الناشطين في مجال التربية الاعلامية الموجهة للشباب مثلما شاركت في تاسيس موقع "انكيفادا" وكانت لها مساهمة فاعلة في انتاج فيلم "المدسطنسي" لحمزة العوني.





