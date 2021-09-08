بن عروس : حجز 2 أطنان من اللحوم البيضاء الغير صالحة للاستهلاك

وات - تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس، في إطار الحملات المشتركة التي تقوم بها مع المصالح المعنية، من الكشف عن كميات هامة من اللحوم البيضاء تقدر بـ2 أطنان من منتوجات الدواجن غير صالحة للاستهلاك.



ووفق ما أفاد به "وات"، المدير الجهوي للتجارة بالجهة، الصادق للاّهم، فقد تم حجز الكمية المذكورة حجزا فعليا وتحرير محضر في الغرض، في انتظار استيفاء بقية الإجراءات القانونية للتخلص من هذه الكميات.



وتأتي هذه العملية، وفق نفس المصدر، في سياق أعمال الرقابة الدورية التي تقوم بها المصالح المعنية للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات الحاصلة في بعض القطاعات، خاصة المتعلقة منها بالمواد الحساسة والمدخلات الأساسية للإنتاج، كما تأتي في إطار تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بالتصدي للممارسات الإحتكارية وكل أشكال المضاربة.

يذكر ان وزارة التجارة وتنمية الصادرات قررت بداية الشهر الحالي، تحديد أسعار البيع القصوى لمنتوجات الدواجن حيث حددت سعر بيع الدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح بـ6 دنانير للكغ الواحد و6.900 مي للكغ على مستوى أسعار البيع للعموم.

كما حددت سعر بيع شرائح الديك الرومي على مستوى المذابح بـ11 دينارا و700 مي للكغ الواحد، و13 دينارا و500 مي على مستوى البيع للعموم. وحددت هوامش ربح التفصيل على مشتقات لحوم الدواجن بــــ15 في المائة.

ودعت،في ذات السياق، مختلف المتدخلين في التزويد بمنتوجات الدواجن مهما كانت صفتهم، تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية من هذه المنتوجات، واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع، والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.



