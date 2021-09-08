الكاتب الفرنسي "ريتشارد جاكموند" يفوز بجائزة ابن خلدون-سنغور للترجمة

فاز الكاتب الفرنسي "ريتشارد جاكموند" بجائزة "ابن خلدون - سنغور للترجمة في الأدب والعلوم الإنسانية" في دورتها الرابعة عشرة، وذلك نتاج ترجمته رواية "في أثر عنايات الزيّات" للكاتبة المصرية إيمان مرسال.

وصدرت الرواية المترجمة إلى الفرنسية عن دار النشر دار سندباد/اكت سود، بفرنسا خلال السنة الحالية.



ولاحظت لجنة تحكيم الجائزة أن الكاتب "ريتشارد جاكموند"، وهو أستاذ للأدب المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرسيليا، نجح في نقل الرواية إلى اللغة الفرنسية مع الأخذ في الاعتبار حالة الخطاب والبيئة النصية. كما تمكّن من إدراك إبداع وحنكة النص الأصلي، واستغل الفروق الدقيقة للغة لِينقل لنا ما يُقال من وراء الكلمات.

وتجري أحداث الرواية في شكل تحقيق، ويُمثل النص الأصلي مزجًا بين التاريخ الجماعي والتاريخ الفردي، في إعادة قراءة لمصر في زمن الناصرية.

وتألفت لجنة التحكيم من الأستاذة بالمدرسة العليا للمترجمين باريس فائزة القاسم (رئيسة اللجنة) والأعضاء الأساتذة بسام بركة (لبنان) ومحمد محجوب (تونس) وزهيدة درويش جبور(لبنان) وهناء صبحي (العراق).

وفي إطار التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، حول مشروع " جائزة ابن خلدون - سنغور للترجمة في الأدب والعلوم الإنسانية"، انعقد يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 ، اجتماع لجنة تحكيم الجائزة، عبر تقنية الزوم، لاختيار الفائز، بالدورة 14 الموافقة للعام 2021.

وجائزة ابن خلدون-سنغور هي جائزة سنوية تُعنى بالترجمة من وإلى اللغتين العربية والفرنسية، في الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، فاز بها أهم وأبرز المترجمين والأدباء والفلاسفة في الفضاءين العربي والفرنكفوني.

تتمثل الجائزة في مبلغ مالي قدره 10 آلاف أورو، يُمنح مناصفة بين منظمة الالكسو ومنظمة الفرنكوفونية. وسيتم تسليم الجائزة لهذه الدورة، يوم 23 سبتمبر 2021 ، "بمدينة الثقافة" بتونس، في إطار تظاهرة مؤتمر الكُتاب للغة الفرنسية.



