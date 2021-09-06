مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد أن تلقيح أطفال من  ولايتي قبلي وقفصة بجرعات مركزة لا يشكل خطرا عليهم

وات - أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس، أن تلقي 78 طفلا من ولايتي قبلي وقفصة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، خلال اليوم الوطني الثالث لعمليات التلقيح المكثف يوم الاحد 29 أوت الماضي، جرعات مركزة من تلقيح "فايزر" لن يشكل أي خطر على صحتهم.



ووقعت الحادثة، حسب المتحدث، على وجه الخطأ إذ تم تطعيم 61 طفلا من ولاية قبلي و17 طفلا من ولاية قفصة تتراوح أعمارهم من الفئة العمرية لمذكورة بجرعات مركزة من تلقيح "فايزر" دون القيام بتخفيف هذه الجرعات بمحلول، كما هو جاري به العمل.



وأوضح دغفوس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تلقي جرعات مكثفة من تلقيح "فايزر" لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان بما في ذلك الأطفال حيث أنه تم تطعيم العديد من الأشخاص بجرعات مركزة خلال التجارب السريرية التي قامت بها مخابر "فايزر" دون ظهور أي أعراض جانبية أو حتى فاعلية إضافية عليهم الأمر الذي جعلها تخير التقليص من هذه الجرعات لتوفير المزيد منها.

وأضاف دغفوس أن التلقيح متكون من مكون أساسي يضاف اليه محلول حيث أن مضاعفة كمية المحلول قد تتسبب في بعض الحالات في حساسية تتمثل بالخصوص في طفح جلدي أو الاصابة بالإغماء أما مضاعفة المكون الأساسي للتلقيح لا ضرر منه مطلقا خاصة وأن العديد من البلدان حول العالم وقعت في هذا الخطأ في عديد المناسبات و مر الأمر بسلام وفق تأكيده.



وبخصوص الأعراض الجانبية التي ظهرت على الأطفال المتضررين من هذا الخطأ والمتمثلة في الحمى والارهاق وآلام في المفاصل وفي القفص الصدري، أكد دغفوس أنها الأعراض جانبية العادية والمتعارف عليها والتي غالبا ما تصاحب التلقيح المضاد لفيروس كورونا.



وقال في هذا السياق أن " الأطفال المعنيين تحت الرقابة وصحتهم جيدة جدا وأن الأعراض الخطيرة عادة ما تظهر خلال الثلاثة الأيام الأولى من التلقيح وقد مرت عدة أيام على تطعيمهم وهذا مؤشرا جيد جدا".



ولفت دغفوس إلى أنه قد وقعت مراسلة مخابر "فايزر" لاستشارتها حول تطعيم الأطفال المعنيين بجرعة ثانية من تلقيح "فايزر" أو الاكتفاء بالجرعات المركزة التي حصلوا عليها.



يشار الى أن عددا من الاولياء من معتمدية سوق الاحد، يعتزمون تقديم شكاية يوم غد الثلاثاء لدى مندوب حماية الطفولة ولدى المحكمة الابتدائية بقبلي، حول تلقي أبنائهم لجرعات اضافية من تلقيح "فايزر" خلال اليوم الوطني المكثف للتلقيح الذي تم تنظيمه يوم الاحد 29 اوت بمركز التلاقيح بمعهد ابن الهيثم بسوق الاحد.



