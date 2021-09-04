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بطولة الولايات المتحدة للتنس - خروج انس جابر من الدور الثالث

Publié le Samedi 04 Septembre 2021 - 06:27قراءة: 0 د, 20 ث
خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 21 عالميا من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عقب خسارتها امام البلجيكية ايليز ميرتينس المصنفة 16 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و5-7) في المباراة التي اقيمت بينهما يوم السبت.

وكانت انس جابر ازاحت في الدور الثاني الكولومبية اوسوريو سيرانو المصنفة 80 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-صفر و6-1) وفي الدور الاول الفرنسية اليزات كورني المصنفة 56 بنتيجة 2-صفر (7-5 و7-5).


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