بطولة الولايات المتحدة للتنس - خروج انس جابر من الدور الثالث

خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 21 عالميا من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عقب خسارتها امام البلجيكية ايليز ميرتينس المصنفة 16 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و5-7) في المباراة التي اقيمت بينهما يوم السبت.



وكانت انس جابر ازاحت في الدور الثاني الكولومبية اوسوريو سيرانو المصنفة 80 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-صفر و6-1) وفي الدور الاول الفرنسية اليزات كورني المصنفة 56 بنتيجة 2-صفر (7-5 و7-5).





