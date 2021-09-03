الالعاب البارلمبية - التونسية سنية منصور تخفق في التاهل الى الدور النهائي لسباق 400م

وات - اخفقت العداءة التونسية سنية منصور في التاهل الى الدور النهائي لسباق 400 (صنف تي 38) بعد حصولها على المركز الخامس ضمن مجموعتها بتوقيت 1دق و04ث و73 جزء بالمائة يوم الجمعة في اطار دورة الالعاب البارلمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتجدر الاشارة الى ان حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب البارلمبية بلغت الى حد الان 9 ميداليات (3 ذهبية و4 فضية و2 برونزية).





ويتضمن برنامج يوم السبت مشاركة رجاء الجبالي وريم العبدلي ونورهان بلحاج سالم في اختصاص دفع الجلة (اف 40) بداية من الساعة الواحدة و41 دقيقة صباحا بتوقيت تونس ووليد كتيلة في نهائي سباق 800م (تي 34) على الساعة الواحدة و55 دقيقة صباحا بتوقيت تونس.





