وزارة التربية تدعو منظوريها من الفئة العمرية البالغة 40 سنة فما فوق للتلقيح خلال اليوم الرابع لعمليات التلقيح المكثف

دعت وزارة التربية كافة منظوريها من الفئة العمرية البالغة 40 سنة فما فوق، ممن تلقوا الجرعة الأولى يوم الأحد 8 أوت الماضي إلى التوجه إلى مراكز التلقيح لتلقي الجرعة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا خلال اليوم الرابع من عمليات التلقيح المكثف المزمع تنظيمه يوم غد السبت 4 سبتمبر الجاري.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إرسال إرساليات قصيرة إلى هذه الفئة لإعلامهم بمكان وموعد تلقي الجرعة الثانية، داعية إياهم، في حال عدم تلقي الإرسالية، إلى النفاذ إلى فضاء المواطن بمنظومة التسجيل "إيفاكس" أو عبر إدخال الرمز # 2021 * للتأكد من الدعوة.

كما دعت وزارة التربية منظوريها إلى التوجه مباشرة إلى مراكز التلقيح التي تلقوا فيها الجرعة الأولى أو المركز الذي عوّضه بنفس المعتمدية طبقا لقائمة المراكز المعلن عنها اليوم من وزارة الصحة في حال لم يتلقوا إرسالية قصيرة عبر هواتفهم أو أي معلومة عبر فضاء المواطن بمنظومة التسجيل "إيفاكس".

وطلبت وزارة التربية منظوريها من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق والمولودين قبل 4 سبتمبر 1981 ممن لم يتلقوا الجرعة الأولى بالتوجه إلى أقرب مركز تلقيح مصحوبين بوثيقة هوية تثبت انتمائهم إلى إحدى اسلاك التربية للتلقيح، حاثة إياهم للإقبال بكثافة خلال اليوم الرابع لعمليات التلقيح المكثف بكامل تراب الجمهورية المزمع تنفيذه يوم السبت 4 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن وزارة الصحة قد خصصت 340 مركز تلقيح ضد فيروس كوفيد-19، لتأمين اليوم الرابع لعمليات التلقيح المكثّف بكامل تراب الجمهورية المزمع تنفيذه يوم السبت 4 سبتمبر الجاري، نشرت فيها قائمة عشية اليوم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".

واستكمل إلى غاية غرة سبتمبر الجاري، أكثر من 2 مليون و174 ألف شخص التلقيح تلقى أكثر من مليون ونصف شخص منهم جرعتين من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا.



