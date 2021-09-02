حضور لافت للفيلم التونسي "تحت اشجار التين" للمخرجة اريج السحيري في الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي

تسجل تونس حضورها ضمن الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته يوم 01 سبتمبر لتتواصل الى غاية يوم 11 من الشهر الجاري من خلال شريط "تحت اشجارالتين " للمخرجة اريج السحيري ضمن ورشة " المشهد الاخير" التي تقام على هامش اعرق المهرجانات السينمائية العالمية .



ويتنافس خلال الدورة الجديدة لمهرجان البندقية السينمائي 18 فيلما عالميا تسعى للحصول على جائزة "الاسد الذهبي" مثلما تتحسس طريقها بثبات الى جوائز الاوسكار على اعتبار ان المهرجان يسلط الاضواء على ابرز الانتاجات السينمائية العالمية وخاصة الافلام الامريكية الضخمة والافلام من فئة سينما المؤلف.



هذا ويعود مهرجان البندقية السينمائي في دورته 78 ليفتح المجال امام نجوم السينما العالمية والمتابعين لقطاع الفن السابع على مستوى الانتاج والتسويق والتوزيع السينمائي وسط اجراءات صحية صارمة بسبب فيروس كورونا المستجد فيما تم الاختيار على مخرج فيلم "باراسايت" الكوري الجنوبي بونغ جون-هو الحائز على السعفة الذهبية بمهرجان "كان" السينمائي سنة 2019 ليتراس لجنة التحكيم التي تضم ايضا المخرجة الصينية كلويه جاو والممثلة الفرنسية البلجيكية فيرجيني ايفيرا.



