تنظيم يوم رابع من أيام التلقيح المكثف يوم 4 سبتمبر الجاري

ينتظم اليوم الرابع من أيام التلقيح المكثف يوم 4 سبتمبر الجاري بالنسبة للأشخاص من 40 سنة فما فوق لتلقي الجرعة الثانية للتلقيح المضاد لكورونا والذين كانوا قد تلقوا الجرعة الأولى يوم الأحد 8 أوت الماضي حسب بلاغ لوزارة الصحة



ولفتت الوزارة الى أنه سيقع ارسال ارساليات قصيرة للمعنيين في الغرض تتضمن مركز التلقيح المحدد والموعد



وشددت على ضرورة أن يتوجه الأشخاص الذين لم يتلقوا الارسالية أو لم يتمكنوا من التعرف على مركز التلقيح عبر فضاء المواطن على رابط موقع ايفاكس أو الارسالية *2021 # الى مركز التلقيح الذي تلقوا فيه الجرعة الأولى أو المركز الذي عوضه بنفس المعتمدية طبقا لمراكز التلقيح التي ستضبط لاحقا



كما دعت الإطارات التربوية والجامعية البالغين 40 سنة فما فوق (المولودين قبل 4 سبتمبر 1981) والعاملين في المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها(ماقبل الدراسة و ابتدائي وتكوين مهني واعدادي وثانوي وجامعي) ممن تلقوا الجرعة الأولى التوجه الى اقرب مركز تلقيح مصحوبين بوثيقة هوية تثبت انتماءهم لسلك التعليم او التكوين المهني، وذلك في اطار إنجاح العودة الدراسية والتكوينية والجامعية.



