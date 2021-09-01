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دورة الولايات المتحدة للتنس: انس جابر الى الدور الثالث بعد فوز دون عناء على الكولمبية سيرانو

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 18:15قراءة: 0 د, 20 ث
وات - تمكنت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 21 عالميا من التاهل دون عناء الى الدور الثالث من منفاسات دورة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس عقب فوزها مساء اليوم الاربعاء على اللاعبة الكولمبية اوسوريو سيرانو المصنفة 80 عالميا بنتيجة 2-صفر ( 6-صفر و 6
-1 )
وكانت انس جابرقد تفوقت على الفرنسية اليزات كورني المصنفة 56 بنتيجة 7-5 و7-5 في الدور الاول لتصفيات دورة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.


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